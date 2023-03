Kaum Gegenwind für Windkraft in Hünstetten

Bürgerentscheid am 12. März

In Hünstetten im Rheingau-Taunus-Kreis dürfen die Bürger am Sonntag nicht nur einen neuen Landrat wählen, sondern auch Ja oder Nein zur Windkraft sagen. Für den Bürgerentscheid trommeln die Gemeinde und eine Bürgerinitiative.

Wenn alles klappt, sollen bald sechs Windkraftanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Hünstetten (Rheingau-Taunus) stehen. Doch vorher müssen sich die Wählerinnen und Wähler in einem Bürgerentscheid am 12. März, dem Tag der Landratswahl, für die Windenergie aussprechen.

Die Gemeindevertretung hatte im September beschlossen, die Entscheidung pro oder kontra Windkraft vor der eigenen Haustür in die Hände der Hünstetter zu legen, obwohl die Gemeinde die Entscheidung auch selbst hätte fällen können.

Bürgerinitiative wirbt für Windkraft

Seit klar ist, dass es einen Bürgerentscheid geben wird, trommelt die Bürgerinititive "Nachhaltiges Hünstetten - ja zur Windkraft" kräftig und versucht, möglichst viele Menschen zu informieren und zu überzeugen.

"Die Klimaziele in Hessen können nur so erreicht werden", sagt die Mitbegründerin der Initiative, Christina Redeker. "Es ist ökologisch und ökonomisch schlauer, den Strom vor Ort selbst zu produzieren. Die Gemeinde würde enorm profitieren."

Kaum Gegenwind und eine schweigende Masse

Gegenwind bekommen die geplanten Windkraftanlagen derzeit sehr wenig. Die Fraktionen des Gemeinderats - Hünstetter Liste, CDU, SPD und Grüne - befürworten den Bau, nur der FDP-Vertreter ist dagegen, wenn auch nicht grundsätzlich, wie er schriftlich erklärt. Die AfD plakatiert Totenköpfe gegen Windräder in der Region, sie ist aber kein Mitglied des Gemeinderats. Eine offene Gegenbewegung seitens der Bürger gibt es nicht.

Eine sichere Sache sei die Abstimmung am Sonntag aber trotzdem nicht. "Es fragt sich halt, ob die Gegner nur einfach leiser sind und sich nicht offen äußern, so wie es die sehr aktive und laute Bürgerinitiative dafür tut", sagt der Bürgermeister von Hünstetten, Jan Kraus (Hünstetter Liste).

Er wisse von Whatsapp-Gruppen von Gegnern. Vereinzelt fänden sich auch ablehnende Kommentare auf der Facebook-Seite der Gemeinde.

Auch Christina Redeker von der Bürgerinitiative weiß nicht, was sie am Sonntag erwartet, wenn abgestimmt wird. "Das ist ganz schwierig einzuschätzen, die bislang schweigende Mehrheit und die Wahlbeteiligung machen mir eigentlich die größten Sorgen."

Christina Redeker von Bürgerinitiative "Nachhaltiges Hünstetten – Ja zur Windkraft" steht im verschneiten Wald bei Hünstetten Bild © Daniel Engstler

Weitere Informationen Bürgerentscheid Der Bürgerentscheid ist gültig, wenn die Mehrheitsentscheidung - für oder gegen Windräder - von mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten getroffen wurde. Das wären in Hünstetten gut 2.100 Einwohner. Andernfalls muss die Gemeindevertretung die Angelegenheit nochmals beraten und dann selbst entscheiden. Bis auf die FDP sagen alle Fraktionen ja zur Windkraft. Ende der weiteren Informationen

Drei Flächen ausgewiesen, eine bereits abgelehnt

Maximal sechs Windräder sollen - wenn es denn dazu kommt - aufgestellt werden. Bürgermeister Kraus hat eine klare Vision. "Ich sehe eine Zukunft, in der Windräder aus dem Wald herausragen, eine sprudelnde Gemeindekasse und Bürger, die direkt profitieren."

Drei Flächen stehen für die Windkraftanlagen zur Auswahl, eine davon hat der Bürgermeister bereits ausgeschlossen. "Das ist ein intakter Buchenwald zwischen Wallrabenstein und Wallbach, da wollen wir nichts reinstellen."

Viele Bäume sind vorgeschädigt

Die Bäume in den anderen zwei Gebieten, südlich von Strinz-Trinitas und zwischen Wallbach und Görsroth, sind nach Angaben der Bürgerinitiative und des Bürgermeisters krank oder mussten schon gerodet werden.

"Der Wald ist dort wegen Trockenheit und Borkenkäferbefalls in einem traurigen Zustand", sagt Redeker. "Das ist ganz grundsätzlich ein Wirtschaftswald und viele Bäume, die jetzt noch stehen, sind auch nicht mehr zu retten", so Bürgermeister Kraus.

Mehr als sechs Anlagen seien jedoch von der Politik nicht gewollt und könnten nicht waldschonend aufgestellt werden. Grundsätzlich brauche man dringend Alternativen zu fossilen Brennstoffen, um CO2 einzusparen.

Lukratives Geschäft für Gemeinde und Bürger

Für die Hünstetter Bürger sollen sich die geplanten Windkraftanlagen mehrfach lohnen: Mindestens eine Million Euro pro Jahr Pacht und Gewerbesteuer würden durch sie in die Gemeindekasse gespült - eher mehr, so die Rechnung der Gemeinde. So könnten etwa Kita-Gebühren sinken oder andere Bereiche des Gemeindelebens besser finanziell versorgt werden.

An den erwarteten Gewinnen sollen die Bürger auch direkt beteiligt werden. "Da ist ein Bürgerbeteiligunsmodell etwa als Energiegenossenschaft mit Gewinnausschüttung denkbar", so Kraus. Welche Firma die Anlagen bauen soll sei noch nicht entschieden, zunächst werde der Ausgang der Abstimmung abgewartet.

Ob das alles die nötige Zahl der Hünstetter Wahlberechtigten überzeugt, wird sich am Sonntag beim Bürgerentscheid zeigen - wenn nicht nur die laut trommelnden Unterstützer der Windkraft im Mittelpunkt stehen, sondern auch die Kreuze der stillen Masse gezählt werden. Sofern diese Menschen überhaupt wählen gehen.