Mehrere zehntausend Hessinnen und Hessen entscheiden am Sonntag über ihre künftigen Rathauschefs. Spannung ist besonders in Melsungen garantiert, in drei weiteren Gemeinden fällt definitiv schon im ersten Wahlgang eine Entscheidung.

Im nordhessischen Melsungen (Schwalm-Eder) bewerben sich gleich vier Kandidaten um die Nachfolge von Bürgermeister Markus Boucsein (unabhängig), der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antritt. Als Favoriten gehen SPD-Stadtverordnetenvorsteher Timo Riedemann und Alexander Katzung ins Rennen.

Katzung – eigentlich FDP-Stadtrat - tritt als unabhängiger Kandidat an, genießt aber die Unterstützung der restlichen im Stadtparlament vertretenen Parteien von FDP, CDU, Grünen und Freie Wählergemeinschaft (FWG). Ebenfalls zur Wahl in der 14.000-Einwohner-Stadt stehen Olaf Peter Petersen und Martin Krüger (beide unabhängig).

Ein Herausforder in Hünstetten

In Melsungen könnte es damit zu einer Stichwahl am 15. Dezember kommen, falls keiner der vier Kandidaten im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen erhalten sollte. In drei weiteren Kommunen fällt dagegen bereits am Sonntag eine Entscheidung.

In Hünstetten (Rheingau-Taunus) strebt Amtsinhaber Jan Kraus eine weitere Amtszeit an. Unterstützt wird der unabhängige Kandidat von der CDU. Kraus bekommt es in der 10.500-Einwohner-Gemeinde mit Kevin Raupach von der SPD als einzigem Herausforderer zu tun.

Keine Gegenkandidaten in Langgöns und Cölbe

Gänzlich ohne Gegenkandidaten gehen die beiden amtierenden Bürgermeister in Langgöns (Gießen) und Cölbe (Marburg-Biedenkopf) in die Wahlen.

Marius Reusch (CDU) strebt eine zweite Amtszeit in Langgöns an, das mit knapp 12.000 Einwohner zwischen Gießen und Butzbach liegt. In Cölbe (6.500 Einwohner) steht einzig Bürgermeister Jens Ried (unabhängig) zur Wahl.