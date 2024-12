Melsungen, Cölbe, Langgöns, Hünstetten Neuer Bürgermeister gewählt, drei Rathaus-Chefs bestätigt

In vier hessischen Kommunen waren die Wahlberechtigten zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen. In Melsungen wird es einen Wechsel an der Rathaus-Spitze geben.

Marius Reusch, Jan Kraus, Timo Riedemann, Jens Ried (v.l.) Bild © Marius Reusch, Jan Kraus, Timo Riedemann, Jens Ried (v.l.)

In diesen hessischen Kommunen waren die Wahlberechtigten am Sonntag zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen. Die Ergebnisse im Überblick: Melsungen (Schwalm-Eder)

Cölbe (Marburg-Biedenkopf)

Langgöns (Gießen)

Hünstetten (Rheingau-Taunus) Audiobeitrag Bild © Imago | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Melsungen: neuer Bürgermeister Neuer Bürgermeister von Melsungen: Timo Riedemann Bild © Timo Riedemann Neuer Bürgermeister von Melsungen (Schwalm-Eder) wird Stadtverordnetenvorsteher Timo Riedemann. Der SPD-Politiker erhielt 72,7 Prozent der Wählerstimmen und erreichte damit im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Die Ergebnisse der Herausforderer: Alexander Katzung (unabhängig) kam auf 22,5 Prozent, Martin Krüger (unabhängig) auf 2,8 Prozent, Olaf Peter Petersen (unabhängig) auf 2,0 Prozent. Bürgermeister Markus Boucsein (unabhängig) war nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,9 Prozent. Cölbe: Bürgermeister bestätigt Im Amt bestätigt: Cölbes Bürgermeister Jens Ried Bild © Jens Ried In der Gemeinde Cölbe (Marburg-Biedenkopf) wurde Bürgermeister Jens Ried (unabhängig) im Amt bestätigt. Er war einziger Kandidat. 78,8 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für eine weitere Amtszeit ihres Bürgermeisters - 21,2 Prozent lehnten eine weitere Amtszeit ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,7 Prozent. Langgöns: Bürgermeister bestätigt Bürgermeister von Langgöns: Marius Reusch Bild © Marius Reusch Auch in der Gemeinde Langgöns (Gießen) wurde Bürgermeister Marius Reusch (CDU) im Amt bestätigt. Er war ebenfalls einziger Kandidat. 84,2 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für eine weitere Amtszeit ihres Bürgermeisters - 15,8 Prozent lehnten eine weitere Amtszeit ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 36,0 Prozent. Hünstetten: Bürgermeister bestätigt Hünstettens Bürgermeister Jan Kraus Bild © Jan Kraus In Hünstetten (Rheingau-Taunus) wurde Amtsinhaber Jan Kraus (Hünstetter Liste) ebenfalls im Amt bestätigt. Er kam auf 69,9 Prozent der Wählerstimmen. Herausforderer Kevin Raupach (SPD) erhielt 30,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,8 Prozent.