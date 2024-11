Twistetal, Hatzfeld (Eder), Braunfels Zwei Bürgermeister in Ämtern bestätigt, einer neu gewählt

In drei hessischen Kommunen waren die Wahlberechtigten zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen. In einer von ihnen wird es einen Wechsel an der Rathaus-Spitze geben.

Die gewählten Bürgermeister: Christian Breithecker, Friedrich Vogel, Dirk Junker (v.l.) Bild © Christian Breithecker, Daniela Wilke, Dirk Junker (v.l.)

In diesen zwei hessischen Städten und einer Gemeinde waren die Wahlberechtigten am Sonntag zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen. Die Ergebnisse im Überblick: Twistetal

Hatzfeld (Eder)

Braunfels Twistetal: Bürgermeister abgewählt Künftiger Bürgermeister von Twistetal: Friedrich Vogel Bild © Daniela Wilke In Twistetal (Waldeck-Frankenberg) wurde Bürgermeister Stefan Dittmann (FDP) abgewählt. Er kam auf 46,7 Prozent der Stimmen und unterlag seinem Herausforderer Friedrich Vogel (parteilos). Der künftige Bürgermeister Vogel erhielt 53,3 Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,3 Prozent. Hatzfeld (Eder): Bürgermeister bestätigt Einziger Kandidat: Hatzfelds Bürgermeister Dirk Junker Bild © Dirk Junker In Hatzfeld (Eder) wurde Bürgermeister Dirk Junker (parteilos) im Amt bestätigt. Er war einziger Kandidat. 84,3 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für eine weitere Amtszeit ihres Bürgermeisters - 15,7 Prozent lehnten eine weitere Amtszeit ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,9 Prozent. Braunfels: Bürgermeister bestätigt Braunfels' Bürgermeister Christian Breithecker Bild © Christian Breithecker Auch der Bürgermeister von Braunfels (Lahn-Dill), Christian Breithecker (parteilos), wurde im Amt bestätigt. In der Stichwahl kam er auf 55,9 Prozent der Wählerstimmen. Herausforderer Felix Friedrich (parteilos) erhielt 44,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,0 Prozent.