Bundestagswahl - Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) laut Expertin Konkurrenz für Linke

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) könnte bei der Bundestagswahl in Hessen nach Einschätzung einer Politikwissenschaftlerin der Konkurrenz Stimmen abjagen - zulasten auch der Linken.

"Das Faszinierende ist, dass das BSW Stimmen von allen Parteien abzieht", sagte die Gießener Professorin de Neve. Bei der Landtagswahl in Sachsen hätten die Linke, die CDU und auch die AfD viele Stimmen an das BSW verloren. Gleichzeitig sei es dem BSW gelungen, zahlreiche Nichtwähler zu mobilisieren. "In Hessen erwarte ich ähnliche Tendenzen", so die Wissenschaftlerin.