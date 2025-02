CDU auch in Städten vorne – AfD schwach

Auch in Hessens Städten zeichnet sich ein klares Bild ab: In Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und Gießen landete jeweils die CDU ganz vorne. Darmstadt (Grüne) und Kassel (SPD) bildeten Ausnahmen. Auffällig zudem: Die AfD schnitt in den Städten im Vergleich deutlich schlechter ab als im Landes- und Bundesvergleich. In Frankfurt (10,0), Kassel (14,2), Gießen (13,1) und Darmstadt (10,3) wurde die AfD jeweils nur fünftstärkste Kraft, in Offenbach (14,8) und Wiesbaden (14,1) landete die AfD jeweils auf Platz vier.