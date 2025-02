Briefwahl beantragt, aber noch nicht gewählt - kein Problem

Rund 4,3 Millionen Menschen in Hessen sind heute bei der Bundestagwahl 2025 zur Wahl aufgerufen. Wer per Briefwahl abstimmen wollte, sollte seine Unterlagen am besten bereits in die Post gegeben haben. Wenn dies noch nicht geschehen sein sollte, ist immer noch der Gang zum Wahllokal möglich.

Wichtig dabei: Sie sollten dann den Wahlschein aus ihren Briefwahlunterlagen herausholen, diesen vorzeigen und sich mit ihrem Personalausweis ausweisen, damit sich die Wahlhelferinnen und -helfer davon überzeugen können, dass Sie nicht bereits per Briefwahl abgestimmt haben. Die Wählerinnen und Wähler bekommen daraufhin einen neuen Stimmzettel ausgehändigt und können in der Wahlkabine wählen und den Stimmzettel in die Urne einwerfen.

Das Interesse an der Briefwahl war übrigens groß. Allein in Frankfurt gingen bis Anfang Februar knapp 108.000 Anträge ein.