Der FDP-Politiker und ehemalige Bundestagsabgeordnete Björn Sänger aus Nordhessen ist nach parteiinternen Diskussionen von allen Ämtern zurückgetreten. Derweil gibt es einen Bericht über mutmaßliche Aktivitäten von ihm auf einem Datingportal.

Der langjährige FDP-Politiker Björn Sänger aus Nordhessen ist von allen Parteiämtern zurückgetreten, als Vorsitzender seiner Partei im Landkreis Kassel und als Kreistagsabgeordneter. Zuvor hatte es innerhalb der FDP Diskussionen um seine Personalie gegeben.

Auf Fragen, ob der Rücktritt mit einer SWR-Reportage über die Datingplattform "MySugardaddy" mit dem Titel "Sex mit Teens" zu tun hat, haben weder er noch die Partei bislang konkret geantwortet.

Gerüchte über SWR-Doku

Nach einem Bericht der Bild-Zeitung soll Sänger im Chat mit einer Reporterin, die verdeckt recherchierte und sich als 17-Jährige ausgab, damit geprahlt haben, über die Plattform eine 14-Jährige zum Sex getroffen zu haben.

Das Prinzip von Plattformen wie "MySugardaddy" ist: Junge Frauen, sogenannte "Sugarbabes", lassen sich von "Sugardaddys" für Zweisamkeit und Sex bezahlen. Den Frauen wird ein luxuriöser Lifestyle und Geld versprochen, den Männern Kontakt zu meist jüngeren Frauen.

Hinweise, dass Sänger der Politiker ist, der in der Reportage zu sehen ist, kursieren nach hr-Informationen in der FDP seit vergangener Woche. Ob er es tatsächlich war, ist offen. Auf mehrere Anfragen dazu an Sänger haben bislang zwei Anwälte reagiert, ohne auf die inhaltlichen Fragen einzugehen.

FDP ging Hinweisen nach

Der FDP-Landesverband teilte dem hr bereits in der vergangenen Woche mit, man nehme den SWR-Bericht sehr ernst und gehe Hinweisen nach. "Gemäß dem Strafgesetzbuch ist der 'sexuelle Missbrauch von Jugendlichen' zu Recht strafbar. Der geschilderte Fall stellt einen solchen Straftatbestand dar", teilte der FDP-Landesverband dem hr mit.

Derlei Handlungen stünden im "fundamentalen Gegensatz zu unserem liberalen Wertekanon". Ein Erwachsener darf grundsätzlich Minderjährigen kein Geld für Sex bezahlen, sonst droht nach §182 Absatz 2 StGB eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Ob im konkreten Fall überhaupt eine Straftat vorliegen würde, ist allerdings offen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sänger war erst im März zum Vorsitzenden der FDP im Landkreis Kassel gewählt worden, seit 2014 ist er Vorsitzenden der Kreistagsfraktion seiner Partei in Kassel-Land. Er war für den Kreis Waldeck-Frankenberg eine Wahlperiode im Bundestag. Der 48-jährige Sänger ist nach eigenen Angaben Unternehmensberater und laut dem Register des Bundestags für einen internationale Lobbyagentur tätig.