Nach Hanau und Gießen hat nun auch Fulda Widerspruch gegen das Ergebnis des Zensus 2022 eingelegt.

Veröffentlicht am 19.12.24 um 15:07 Uhr

Auch in Fulda hält man die ermittelte Einwohnerzahl für zu niedrig, wie die Stadt dem hr am Donnerstag mitteilte. Statt 69.000 wie im Melderegister ausgewiesen hatte das Statistische Landesamt knapp 65.000 Einwohner gezählt. Nach Angaben des Magistrats ist das nicht nachvollziehbar. Man erhebe Widerspruch und verlange Einsicht in die Verwaltungsvorgänge.