Hessen lehnt sieben von 30 Projekten des Bundesverkehrsministers Wissing (FDP) zur Beseitigung von Autobahn-Engpässen ab.

Das teilte Hessens Verkehrsminister Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch mit. Die übrigen 23 Projekte in Hessen seien so wichtig für die Verkehrssicherheit, dass sie mit "überragend öffentlichem Interesse" gebaut werden können, so Al-Wazir. Die Ablehnung der sieben Projekte begründet er mit fehlendem Personal. Man müsse priorisieren. Es geht nicht um Autobahn-Neubau, sondern etwa um Umbau, Ausbau oder Sanierung von Brücken.