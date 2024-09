Hessischer Innenminister kritisiert Klimagruppe scharf

Mit Blick auf Protestaktionen in Kassel hat Innenminister Poseck (CDU) der Klimagruppe "Letzte Generation" vorgeworfen, demokratische und rechtsstaatliche Werte mit Füßen zu treten.

Veröffentlicht am 26.09.24 um 15:01 Uhr

"Die Letzte Generation bewegt sich mit ihren Aktionen fortwährend außerhalb des Erlaubten. Dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung", erklärte er. Mehr als 60 Aktivisten hatten am Mittwochabend in der Kasseler Innenstadt den Verkehr blockiert. Die Umweltaktivisten fordern ein Ende der Subventionen für den Regionalflughafen Kassel Airport in Kassel-Calden.