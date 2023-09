Wirtschaftsminister Al-Wazir und Baden- Württembergs Regierungschef Kretschmann (beide Grüne) pochen angesichts des Fachkräftemangels auf mehr Wertschätzung der dualen Berufsausbildung.

Auszubildende lernen dabei parallel Berufspraxis in Unternehmen und Theorie an Berufsschulen - international wird dieser Weg in den Job oft als ein Erfolgsmodell gesehen. Betriebe, die aus- bilden, sind laut Al-Wazir "aktuell deutlich im Vorteil." Es gebe in Hessen keine Bildungssackgassen mehr. Auch mit einem Berufsabschluss könne später studiert werden.