Hessisches Justizministerium - Spanische Fußfessel erstmals im Einsatz

Die Fußfessel nach spanischem Modell kommt deutschlandweit erstmals in Sachsen zum Einsatz.

Das hat das hessische Justizministerium am Dienstag mitgeteilt. Dabei wird ein Alarm ausgelöst, wenn sich zwei Personen in einem bestimmten Radius zueinander befinden. Im konkreten Fall soll eine Frau vor ihrem vorbestraften Ex- Mann geschützt werden. Überwacht wird das System in der Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder (GÜL) in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg). Hessen hatte das Modell im vorigen Jahr eingeführt.