Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) geht aktuell bei der AfD-Jugenddorganisation "Junge Alternative" in Hessen von rund 50 Mitgliedern aus.

"Die JA Hessen vertritt in ihrer Programmatik eine völkisch-rassistische Ideologie und ist aufgrund ihres Weltbilds und personeller Überschneidungen fest in die rechtsextremistische Szene in Hessen integriert", teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der Landesverband der "JA" ist seit Januar 2019 Beobachtungsobjekt des LfV. Beim Bundesamt gilt die Organisation seit kurzem als gesichert rechtsextrem.