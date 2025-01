Holocaust-Gedenktag: Ministerpräsident Rhein fordert Einsatz gegen Hass

Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dazu aufgerufen, sich gegen Hass und Hetze einzusetzen.

"Der 27. Januar ist ein Appell für uns alle", sagte Rhein am Sonntag. "Wir müssen uns stark machen für Mitgefühl und Menschlichkeit." Die Gleichgültigkeit mancher Menschen sei die größte Gefahr für die Demokratie, erst recht, da der Antisemitismus auf dem Vormarsch sei.

Am Montag nimmt Rhein an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) teil.