Im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie schlägt Justizminister Roman Poseck (CDU) eine einmonatige Speicherfrist für IP-Adressen vor.

Der Zeitraum wäre kurz genug, um Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu entsprechen, und auch kürzer als in vielen anderen europäischen Ländern, sagte Poseck am Dienstag in Wiesbaden. Er wäre aber lang genug, um "deutlich mehr Ermittlungserfolge" bei Kindesmissbrauch zu ermöglichen. IP-Adressen sind Nummern, die Computern für eine bestimmte Zeit zugewiesen werden. Sie helfen bei Identifizierungen.