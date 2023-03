Neuer Oberbürgermeister der Stadt Kassel wird Sven Schoeller von den Grünen. In der Stichwahl am Sonntag war er einziger Kandidat und brauchte mehr als 50 Prozent Zustimmung. Er erhielt sie knapp.

Um 19.22 Uhr stand das vorläufige Endergebnis dieser Oberbürgermeister-Stichwahl mit nur einem Kandidaten fest: Der 50 Jahre alte Sven Schoeller von den Grünen wird neuer Oberbürgermeister der Stadt Kassel.

Er erhielt 51,21 Prozent Ja-Stimmen. Das waren 1.157 Ja-Stimmen mehr als Nein-Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,17 Prozent. Am Montag wurden die Zahlen dann noch einmal aufgrund einer Datenpanne korrigiert: Demnach kommt Schoeller nur noch auf 50,4 Prozent und einen Vorsprung von 360 Stimmen. Am Mittwoch verkündet die Stadt das offizielle Endergebnis.

Die rund 146.000 Wahlberechtigten hatten am Sonntag nur für oder gegen Schoeller votieren können - mit "Ja" oder "Nein".

Hätte Schoeller die 50 Prozent Zustimmung nicht geschafft, hätte das komplette Wahlverfahren inklusive der Aufstellung von Wahlvorschlägen wiederholt werden müssen. Schoeller hatte im ersten Wahlgang 27,8 Prozent der Stimmen geholt.

Der Wahlsieger freute sich über seinen Erfolg: "Es ist die Mehrheit gegen ein Nein, nicht gegen einen anderen Kandidaten. Ich glaube, das wertet es auf", kommentierte er sein Ergebnis.

Zu den 48 Prozent Nein-Stimmen sagte Schoeller, normalerweise gebe es eine Abwägungsentscheidung zwischen Kandidaten. "Das Nein ist doch relativ schnell gesagt, wenn keine Alternative vorliegt."

Er wolle ein OB für alle sein. "Wer meine Vita kennt, weiß, dass ich jemand bin, der auf alle Bevölkerungsgruppen zugehen kann. Wir müssen zu dem Lebensgefühl finden, dass Kassel uns alle verbindet. Dann können wir viel erreichen."

Der amtierende Oberbürgermeister, Christian Geselle, hatte sich aus der Stichwahl zurückgezogen, obwohl er den ersten Wahlgang vor zwei Wochen als unabhängiger Kandidat mit 31,5 Prozent der Stimmen gewonnen hatte.

Die Entscheidung begründete der 47-Jährige unter anderem mit einer Diffamierungskampagne und dem aus seiner Sicht schlechten Ergebnis. Vor wenigen Tagen erklärte er seinen Austritt aus der SPD. Geselles Amtszeit endet am 21. Juli.

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) freute sich am Sonntagabend über Schoellers Sieg. Dieser werde als OB für alle da sein und die Stadt wieder vereinen, sagte Al-Wazir im Kasseler Rathaus. Christian Geselle und die Kasseler SPD hätten einen "politischen Scherbenhaufen" angerichtet.

Sein Parteikollege sei genau der Richtige, um das in den kommenden Jahren wieder zu kitten.

Sven Schoeller von den Grünen wird der neue Oberbürgermeister von Kassel. Zur Stichwahl trat er nach Rückzug des Amtsinhabers allein an. Und auch wenn er diese knapp gewonnen hat, bleibt ein fader Beigeschmack.

Unter den Gratulanten im Kasseler Rathaus war am Sonntagabend auch Hessens Ex-Ministerpräsident und Ex-Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD). Er war von 1975 bis 1991 selbst Oberbürgermeister von Kassel.

Unglaublich vielen Leuten stünde die "Rathauspolitik bis obenhin", sagte der 81 Jahre alte Eichel. Die Menschen hätten einen Neuanfang gewollt. Ob Schoeller der Richtige dafür sei, werde sich jetzt zeigen. Er habe ihm jedenfalls alles Gute für sein Amt gewünscht.

Schoeller ließ den für ihn erfolgreichen Wahltag am Sonntagabend in der Kasseler Caricatura Bar ausklingen. Dort wurde er von seinen Unterstützern begeistert empfangen.

Sven Schoeller (3. v. li.) lässt sich in der Caricatura Bar feiern.

Ab dem 21. Juli wird Kassel erstmals von einem grünen Oberbürgermeister regiert. Die Stadt lag seit Ende des Zweiten Weltkriegs fest in der Hand der Sozialdemokraten - mit Ausnahme der Jahre 1993 bis 2005 unter CDU-Politiker Georg Lewandowski.

Im Rathaus regiert nach dem Scheitern der rot-grünen Koalition seit Dezember 2022 mit Grünen, CDU und FDP erstmals ein Jamaika-Bündnis.

Schoeller ist seit 2010 Mitglied bei den Grünen. Seit 2021 hat der promovierte Rechtsanwalt ein Mandat in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung. Seine Schwerpunktthemen dort sind nach eigenen Angaben Mobilität, Verkehr und Radverkehr sowie Recht und Sicherheit.

