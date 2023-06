In der Frankfurter Paulskirche ist der Ludwig-Börne-Preis für besondere Essays, Kritiken oder Reportagen vergeben worden. In diesem Jahr ging er an den Vizekanzler Robert Habeck.

Der Grünen-Politiker Robert Habeck ist am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche mit dem Ludwig-Börne-Preis 2023 ausgezeichnet worden. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz sei ein "Meister des politischen Essays" und überzeuge durch "Klarheit und Einfühlsamkeit", sagte der Vorstandsvorsitzende der Börne-Stiftung, Michael Gotthelf.

Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für herausragende Essays, Kritik und Reportagen ist nach dem Publizisten Ludwig Börne (1786 bis 1837) benannt. Über die Vergabe entschied in diesem Jahr der Autor und Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Jürgen Kaube.

Die Kraft der Argumente

Kaube begründete seine Wahl damit, dass der Vizekanzler auf die Kraft der Argumente setze. "Gesellschaftswissenschaftlich informierte und lebensweltlich grundierte Reflexion" prägten seine Äußerungen.

"In den Zwängen der Politik erkämpft er sich auf beeindruckende Weise Freiräume durch Nachdenklichkeit", lobte Kaube. Dies stelle Habeck in die Tradition des politischen Publizisten Börne. Habeck selbst betonte, dass der Preis für ihn eine Mahnung sei, sich auf die Wirklichkeit einzulassen, um sie zu verändern.

Etwa 60 Menschen, allem Anschein nach überwiegend aus der Querdenker-Szene, protestierten während der Verleihung lautstark vor der Paulskirche. Ihrer Meinung nach hat Habeck den Preis aus politischen Gründen nicht verdient.

Parallel zur Verleihung des Ludwig-Börne-Preises an Robert Habeck in der Paulskirche demonstrierten Menschen aus der Querdenker-Szene auf dem Paulsplatz. Bild © picture-alliance/dpa

Verleihung seit 1993

Der Ludwig-Börne-Preis wurde erstmals 1993 vergeben. Er erinnert an den Frankfurter Schriftsteller und Journalisten, der wegen seiner scharfzüngigen Prosa als einer der Erfinder des Feuilletons gilt.

Preisträger waren unter anderen Ex-Bundespräsident Joachim Gauck und Der-Spiegel-Gründer Rudolf Augstein. Im vergangenen Jahr erhielt der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, Eric Gujer, den Preis.

Weitere Informationen Zur Person Der 53-jährige Robert Habeck ist in Lübeck geboren. Er studierte und promovierte in Geisteswissenschaften und arbeitete von 2000 bis 2009 als Schriftsteller. Seine Karriere bei den Grünen begann 2002 in Schleswig-Holstein. Von 2018 bis 2022 war er Co-Parteivorsitzender der Grünen auf Bundesebene, seit 2021 ist er Vizekanzler. Ende der weiteren Informationen