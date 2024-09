Landtag diskutiert über VW-Krise

In einer Debatte über den möglichen Stellenabbau beim VW-Konzern haben Abgeordnete aller Fraktionen am Donnerstag im Landtag die Bedeutung des Standorts in Baunatal (Kassel) betont.

Die Landesregierung wolle alle Maßnahmen zur Unterstützung der Beschäftigten mit dem Bund prüfen, auch mögliche neue Kaufprämien für Elektrofahrzeuge, sagte Wirtschaftsminister Mansoori (SPD). Die Grünen kritsierten, das VW-Management habe zu spät auf E-Mobilität gesetzt. Die FDP sprach sich gegen Staatshilfen aus. Die AfD forderte, die "autofeindliche Politik" zu beenden.