Innenminister Beuth (CDU) hat den Haushaltsplan seines Ressorts gegen deutliche Kritik der Opposition verteidigt.

Im Gegensatz zum Bund werde Hessen in den nächsten beiden Jahren erneut mehr in die Innere Sicherheit im Land investieren, sagte der Minister am Mittwoch im Landtag. Er verwies dabei auch auf die sinkende Zahl der Straftaten und die steigende Aufklärungsquote: "Hessen ist und Hessen bleibt sehr sicher." Die Opposition forderte indes bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung von Polizisten. Auch die Führungs- und Fehlerkultur müsse optimiert werden.