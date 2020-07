Der Landtag hat am Samstag über das bis zu 12 Milliarden Euro schwere Programm der schwarz-grünen Regierung entschieden.

CDU und Grüne haben im Landtag ihren heftig umstrittenen Plan zur Bekämpfung der Corona-Krise durchgesetzt. Bis zu zwölf Milliarden Euro Schulden darf die Regierung bis Ende 2023 machen.

Finale nach drei hitzigen Sondersitzungen in nur einer Woche: Mit den Stimmen der schwarz-grünen Koalition hat der Landtag am Samstag die Bildung eines Sondervermögens zur Bekämpfung der Corona-Krise beschlossen und dafür zuvor die Schuldenbremse gelockert.

Das gibt der Landesregierung um Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) freie Hand, in den kommenden dreieinhalb Jahren bis zu zwölf Milliarden Euro an Krediten aufzunehmen und das Geld nach ihren Vorstellungen auszugeben. Die Schulden sollen nach 30 Jahren getilgt sein.

Das Ausmaß des Finanzpakets ist historisch einmalig. "In einer Krise gilt es nicht zu warten, es gilt zu handeln", verteidigte Boddenberg vor dem Parlament das Vorhaben. Auch andere Länder und der Bund gingen ähnlich vor.

CDU: "Pauke statt Blockflöte"

Trotzdem gab es um das kreditfinanzierte Sondervermögen auch diesmal wieder erbitterten Streit. Erst am Donnerstag hatte Schwarz-Grün eigens die Abstimmungsregeln geändert, um das Paket im Alleingang durchsetzen zu können. Für die notwendige Lockerung der in der hessischen Verfassung verankerten Schuldenbremse war nun nicht mehr wie bisher eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig, sondern nur noch eine einfache.

"Wir haben eine Lösung, die schnell, planbar und verlässlich ist“, verteidigte auch die CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus den Regierungsplan. Die große Krise brauche eine große Antwort. Die Lösung der Opposition sei "kleinteilig und aufschiebend", sagte sie. "Wir haben uns für die Pauke entschieden. Die Opposition ist für die Blockflöte alle drei Monate."

Weitere Informationen Das Gesetz Wie stemmt sich Hessen gegen die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen? Den Text des Sondervermögen-Gesetzes finden Sie hier . Ende der weiteren Informationen

Dass nach dem wochenlangen Streit über das Wie nun endlich die Inhalte des Corona-Paketes in den Mittelpunkt rücken, wünschte sich Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner. Aus dem Sondervermögen werde rasch und verlässlich Menschen und Unternehmen geholfen, die durch die Krise unverschuldet in Not geraten seien. "Es kann doch nicht die Alternative sein, dass wir Stillstand und Blockade haben."

SPD: Komplett falsch

Die Oppositionsfraktionen SPD, FDP und AfD stimmten gegen die Pläne und haben bereits Verfassungsklagen angedroht. Sie wollten die Coronahilfen über Nachtragsetats verankern und der Regierung erst einmal weniger Spielraum für Schulden geben. Die Kritik fasste der SPD-Haushaltsexperte Marius Weiß zusammen: "Das Sondervermögen ist rechtlich unsicher, es ist intransparent, es kommt zu früh, da bereits in zwei Monaten die nächste Steuerschätzung kommt, und es verschiebt Macht vom Parlament zur Regierung." Einsparungen seien auch nicht vorgesehen.

Von einer "Wahlkampfkasse" für die kommenden Jahre sprach der AfD-Abgeordnete Erich Heidkamp. Auch Marion Schardt-Sauer, haushaltspolitische Sprecherin der FDP, gab sich überzeugt: Schwarz-Grün lege sich mit "unfassbar vielen Schulden" auf Kosten der jungen Generation eine "Schatzkiste" zu.

Nicht einmal zwei Drittel der schon bereitgestellten zwei Milliarden Euro für Coronahilfe habe die Regierung bislang ausgegeben. SPD und FDP hatten bei gescheiterten Verhandlungen mit der Koalition angeboten, weitere 4,5 Milliarden Euro rasch zu bewilligen. Auch der Landesrechnungshof, der Steuerzahlerbund und Unternehmerverbände hatten Kritik an den Plänen der Landesregierung geübt.

Linke wollte noch mehr

Genugtuung über die Abkehr der Koalition vom Neuverschuldungsverbot äußerte Linken-Haushaltsexperte Jan Schalauske. Weil die Abkehr zu spät komme, seien neben den Krisenfolgen die länger bestehenden sozialen Probleme und der Nachholbedarf bei der Infrastruktur enorm. Das Corona-Sondervermögen sei da "ein viel zu kleines Pflaster für ein viel größeres Problem." Schalauske plädierte für eine Ausweitung des Schuldenpakets auf 20 Milliarden Euro, eine längere Tilgungszeit und die endgültige Abschaffung der Schuldenbremse.