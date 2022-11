Aktuelle Stunde der Fraktion Die Linke: "Soziale Träger in Not – Landesregierung muss soziale Sicherheit in Hessen garantieren."

Christiane Böhm (Linke): "Die Landesregierung ist jetzt gefordert"

Yanki Pürsün (FDP): "Die Arbeit der Sozialen Träger ist von zentraler Bedeutung"

Sandra Funken (CDU): "Wir werden soziale Einrichtungen finanziell unterstützen"

Arno Enners (AfD): "Die Antwort woher das Geld kommen soll, bleibt die Fraktion Die Linke schuldig"

Lisa Gnadl (SPD): "Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs sind auch in Hessen zu spüren"

Marcus Bocklet (Grüne): "Wir werden unserer Verantwortung gerecht"