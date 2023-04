Die hessische Linke zieht mit den Vorsitzenden der Landtagsfraktion, Elisabeth Kula und Jan Schalauske, in den Landtagswahlkampf. Beim Nominierungs-Parteitag in Flörsheim gaben sich beide angesichts des aktuellen Umfragetiefs kämpferisch.

Bei der Hessen-Wahl am 8. Oktober tritt die Linkspartei wie erwartet mit den Landtagsfraktionsvorsitzenden Elisabeth Kula und Jan Schalauske an der Spitze an. Die rund 140 Delegierten des Landesverbands wählten die beiden am Samstag in Flörsheim (Main-Taunus) mit jeweils großer Mehrheit an die Spitze der Kandidatenliste der Partei.

Kula landete auf Platz eins und erhielt 86,4 Prozent der Stimmen. Ihre Gegenkandidatin Anja Kerstin Meier Lercher blieb chancenlos. Schalauske erhielt für seine Bewerbung auf den zweiten Listenplatz 85,2 Prozent Zustimmung.

Scheitern an Fünf-Prozent-Hürde droht

Die Linke muss bei der Wahl im Herbst um den Wiedereinzug ins Landesparlament bangen, dem sie seit 2008 ununterbrochen angehört. Mitte März lag sie bei der Sonntagsfrage des hr-Hessentrends mit drei Prozent deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde. Bei der jüngsten Landtagswahl 2018 hatte sie 6,3 Prozent erreicht.

Scharfe Angriffe gegen die mit der CDU in Wiesbaden regierenden Grünen und die oppositionelle SPD bestimmten die Bewerbungsrede Kulas. In der neunjährigen Regierungszeit mit der Union hätten die Grünen "ihr Rückgrat im Grünschnitt entsorgt", sagte sie.

Wer dagegen die SPD mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser wähle, "der kann mit einer CDU-Regierung aufwachen", lautete die Warnung Kulas. Die Frankfurter Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler hatte sich zuvor vor den Delegierten für die beiden Landtagsfraktionsvorsitzenden als Spitzenkandidaten ausgesprochen.

Schalauske: Als starke Stimme unverzichtbar

Schalauske schwor die Delegierten darauf ein, um den Wiedereinzug in den Landtag trotz der ungünstigen Ausgangslage hart zu kämpfen. "Entweder, liebe Genossinnen und Genossen, wir gehen mit fliegenden Fahnen unter, oder wir ziehen am 8. Oktober wieder in den Landtag ein", sagte er.

Der schwarz-grünen Landesregierung warf er "Totalversagen" vor. So sei die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer geworden. Für eine Umverteilungspolitik von oben nach unten und gegen einen weiteren Ausbau von Autobahnen brauche es eine starke linke Stimme im Landtag.

30 Plätze waren in einem elektronischen Stimmverfahren abwechselnd mit Frauen und Männern zu besetzen. Im Vorfeld der bis zum Abend geplanten Festlegung der Landesliste waren nicht nur um Platz eins der Liste Kampfkandidaturen angekündigt worden.

Überraschende Kandidatur

Die Kandidatur von Barbara Schlemmer aus Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis sorgte für besondere Aufmerksamkeit. Die Frau, die als Aktivistin gegen den Ausbau der A49 überregional bekannt wurde, ist derzeit noch Mitglied der Grünen. Für sie sitzt Schlemmer derzeit noch im Kreistag und als Fraktionschefin im Stadtparlament von Homberg.

Die Noch-Grüne wollte für Platz sieben kandidieren. Neun Abgeordnete hat die Fraktion der Linkspartei derzeit im Landtag. Von ihnen bewarben sich vier Abgeordnete am Samstag nicht mehr für einen Platz auf der Parteiliste.

