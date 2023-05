Ende März wurde er in der Stichwahl in das höchste politische Amt seiner Stadt gewählt, jetzt ist er offiziell im Amt: Im Frankfurter Römer legte der neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef seinen Amtseid ab.

Videobeitrag Video Mike Josef ist offiziell OB von Frankfurt Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Mit Urkunde, Amtseid und Amtskette ist Frankfurts designierter Oberbürgermeister Mike Josef am Donnerstag offiziell in sein Amt eingeführt worden. Die Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Grüne) verpflichtete den SPD-Politiker in der Stadtverordnetenversammlung im Römer gemäß der Hessischen Gemeindeordnung per Handschlag "auf die gewissenhafte Erfüllung" seiner Aufgaben.

"Schlagen ein neues Kapitel auf"

"Mit dem heutigen Tag schlagen wir gemeinsam ein neues Kapitel auf", sagte der 40-Jährige in seiner Amtsantrittsrede und nahm Bezug auf die vergangenen Monate in der Frankfurter Stadtpolitik, die von den Korruptionsvorwürfen gegen den ehemaligen Oberbürgermeister Peter Feldmann und dessen Abwahl geprägt waren.

Josef war Ende März in einem knappen Rennen von den Bürgerinnen und Bürgern zum neuen Oberbürgermeister von Hessens größter Stadt gewählt worden. In der Stichwahl hatte er 51,7 Prozent der Stimmen erhalten. "Der Wahlabend war einer der emotionalsten Momente meines Lebens", sagte Josef am Donnerstagabend im Plenarsaal.

Er fühle Demut vor dem Amt. "Aber zugleich erfüllt es mich mit Freude und Begeisterung auf das, was vor uns liegt", sagte Josef. Er ließ kaum ein Politikfeld in seiner Rede unerwähnt: So wolle er beispielsweise die Probleme im Bahnhofsviertel angehen, Rassismuss und Antisemitismus bekämpfen, bezahlbare Wohnungen schaffen, Zugang zu guter Bildung vereinfachen und sich generell für die junge Generation in der Stadt einsetzen.

Dank an Bürgermeisterin und Lob für Kontrahenten

Außerdem würdigte Josef die Arbeit der Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne), die die Amtsgeschäfte nach der Abwahl Feldmanns im November 2022 übernahm. Auch Uwe Becker (CDU), seinen Kontrahenten in der Stichwahl, lobte Josef für den fairen Wahlkampf und dessen Engagement.

Der in Syrien geborene Josef kam als Kind nach Baden-Württemberg und später zum Studium nach Frankfurt. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Der 40-Jährige war bisher Planungsdezernent und Sportdezernent der Stadt, den Bereich Sport will er künftig mit ins Rathaus nehmen.