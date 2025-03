Das hessische Forstministerium warnt diese Woche besonders in Südhessen vor einer vorübergehend hohen Brandgefahr.

Vertrocknetes Laub, Äste und Gras seien leicht entzündlich. Im Februar sei es sehr trocken gewesen, auch im März habe es bisher nicht viel geregnet, hieß es. Das Ministerium wies auf das Rauchverbot in. Grillen sei nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt. In Hanau und Jossgrund hatten am Dienstag jeweils 700 Quadratmeter Waldboden gebrannt. Bei kühleren Tempraturen und leichtem Regen soll die Waldbrandgefahr zum Wochenende hin wieder sinken.