Im zweiten Anlauf hat es eine Jugendgruppe aus Israel auf Einladung der Landesregierung nach Hessen geschafft.

Die zwölf Schülerinnen und Schülern aus Kibbuzen der am meisten vom Hamas-Terrorangriff am 7. Oktober betroffenen Region sollten schon vor zwei Wochen eintreffen. Doch damals vereitelte der Angriff des Irans auf Israel mit Drohnen und Raketen ihren Flug nach Deutschland. Nun findet der Austausch statt, wie das Kultusministerium in Wiesbaden am Montag mitteilte. Hessen wolle so ein Zeichen zum Schutz Israels und gegen Judenhass setzen.