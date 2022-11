Das Land Hessen spendet sechs Feuerwehrfahrzeuge für die Ukraine.

An der Landesfeuerwehrschule in Kassel werden dazu fünf Maschinisten der Feuerwehren aus der Region Charkiw ausgebildet. Die Fahrzeuge werden speziell mit Technik ausgerüstet, die im Kriegsgebiet benötigt wird, wie Schneid- und Spreizgeräte. Am Freitag werden die Fahrzeuge in die Ukraine überführt.