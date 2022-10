Die Städte Frankfurt, Biebergemünd, Büdingen, Schwalbach und Stadtallendorf haben sich erfolglos gegen die sogenannte Heimatumlage der Landesregierung gewehrt. Deren finanzielle Vorgaben seien noch vertretbar, urteilte der Staatsgerichtshof.

In dem Verfahren um die hessische Heimatumlage hat der Staatsgerichtshof am Mittwoch in Wiesbaden das Urteil verkündet. Die Richter lehnten die Grundrechtsklagen der Gemeinde Biebergemünd (Main-Kinzig), der Städte Büdingen (Wetterau), Schwalbach (Main-Taunus), Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) sowie der Stadt Frankfurt ab.

Bürgermeister und Kämmerer enttäuscht

Die Regelungen griffen zwar in das kommunale Selbstverwaltungsrecht ein, allerdings im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, sagte die Vizepräsidentin am Staatsgerichtshof, Ute Sacksofsky. Die eigenen Auslagen wie Anwälte haben demnach die Kläger zu tragen.

Die Kommunen hatten sich durch das Gesetz über das Programm "Starke Heimat Hessen" in ihrem in der hessischen Verfassung garantierten Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletzt gesehen. Schwalbachs Bürgermeister Alexander Immisch (SPD) sagte: "Ich bin enttäuscht, das Gericht ist auf keinen unserer Punkte eingegangen." Enttäuscht zeigte sich auch der Kämmerer der Stadt Frankfurt, Bastian Bergerhoff (Grüne). "Das Gericht gibt dem Land einen weiten Spielraum, damit müssen wir nun leben", sagte er.

Rund 300 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr

Die Heimatumlage gibt es in Hessen seit dem Jahr 2020, sie dient zur Finanzierung des Programms. Nachdem die erhöhte Gewerbesteuerumlage Ende 2019 ausgelaufen ist, stehen den Kommunen mit dem Programm über den kommunalen Finanzausgleich nun rund 300 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr zur Verfügung. Die Kommunen fordern, dass ihnen diese Mittel ohne jede Zweckbindung zur Verfügung gestellt werden.

Die Mittel aus der Heimatumlage sind zum einen zweckgebunden und werden etwa zur Stärkung der Kinderbetreuung und für Verwaltungskräfte an Schulen sowie für die Digitalisierung und die Krankenhäuser in den Kommunen eingesetzt. Das Land will so gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen. Zum anderen wird das Aufkommen zur zusätzlichen Aufstockung der Schlüsselmasse im Kommunalen Finanzausgleich verwendet.

