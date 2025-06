Die Landesregierung will den CDU-Politiker Becker zum nächsten Präsident des Landesrechnungshofs machen. Der Staatssekretär im Finanzministerium gilt als Experte, die Opposition äußert dennoch Bedenken.

Veröffentlicht am 11.06.25 um 11:45 Uhr

Finanzstaatssekretär Uwe Becker (CDU) soll neuer Präsident des hessischen Rechnungshofs werden. Das erfuhr der hr am Mittwoch aus Regierungskreisen. Zuerst hatte die Frankfurter Rundschau darüber berichtet.

Die schwarz-rote Koalition will vermutlich nächste Woche über die Personalie entscheiden, im Landtag soll sich Becker dann vor der parlamentarischen Sommerpause vom 24. bis 26. Juni Becker zur Wahl stellen. Das gilt als Formalie.

Der 55-Jährige soll die Nachfolge des langjährigen Rechnungshofpräsidenten Walter Wallmann übernehmen. Der 63 Jahre alte CDU-Mann leitet die Behörde seit 2013, seine auf zwölf Jahre begrenzte Amtszeit läuft Ende des Monats aus.

Becker gilt als Finanzexperte

Becker gilt in der hessischen Politik als Finanzexperte, war unter anderem bereits als Stadtkämmerer in Frankfurt und Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Städtetags tätig. Die damalige Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) holte Becker 2022 als Staatssekretär in ihr Ministerium, im Januar 2024 wechselte er ins Finanzministerium von Alexander Lorz (CDU).

Seit 2019 ist Becker Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung. Dieses Amt soll er auch nach der geplanten Ernennung zum Rechnungshofpräsidenten behalten.

Weitere Informationen Was macht der Landesrechnungshof? Der hessische Landesrechnungshof in Darmstadt ist ein unabhängiges Organ und soll die Finanzen des Landes Hessen kontrollieren. Er prüft zum Beispiel, ob die Landesregierung öffentliche Mittel sinnvoll und sparsam eingesetzt. Der Landesrechnungshof prüft aber nicht nur die Arbeit der Regierung, sondern aller Behörden und Einrichtungen des Landes. Die Prüfungsergebnisse werden regelmäßig in Berichten veröffentlicht. Ende der weiteren Informationen

Grüne halten Personalie für gesetzeswidrig

Aus Reihen der Opposition regt sich allerdings Kritik an der geplanten Wahl von Becker. Die Landtagsfraktion der Grünen sieht im sich abzeichnenden Wechsel vom Finanzamt an die Spitze des Rechnungshofs einen Interessenskonflikt, der aus Sicht der Partei sogar gegen das Gesetz verstößt.

"Mitglieder des Rechnungshofs dürfen nicht bei einer Angelegenheit tätig werden, an der sie selbst (…) beteiligt gewesen sind", zitiert Fraktionsvorsitzender Matthias Wagner Paragraf 12 des Rechnungshofgesetzes. Becker sei besonders als Finanzstaatssekretär aber "an nahezu allen Vorhaben beteiligt" gewesen, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Außerdem verbiete das Gesetz Mitgliedern des Rechnungshofs die Ausübung einer Nebentätigkeit. "Hier stellt sich die Frage, wie das Amt des Antisemitismusbeauftragten der Landesregierung mit dieser Regelung vereinbar sein soll", führt Wagner an.

Die Partei wolle in keinester Weise Beckers Kompetenz in Frage stellen, allerdings müsse sich die Landesregierung an geltendes Recht halten.

Auch FDP fürchtet Interessenskonflikt

Ähnliche Töne schlägt die FDP-Fraktion an. Die Landesregierung müsse darlegen, wie eine Person Chef des Rechnungshofs werden kann, die "aktuell noch als Staatssekretär im Finanzministerium die hessische Finanzpolitik mitgestaltet", sagte die haushaltspolitische Sprecherin Marion Schardt-Sauer.

Zugleich sei es fraglich, wie Becker künftig die Landesregierung kontrollieren soll, für die er gleichzeitig als Antisemitismusbeauftragter tätig sei.