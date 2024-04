Die Stadt Frankfurt hat im vergangenen Jahr ein Haushaltüberschuss in Höhe von rund 400 Millionen Euro erzielt.

Das hat die Stadt am Montag mitgeteilt. Damit erziele Frankfurt im dritten Jahr in Folge einen Überschuss, sagte Kämmerer Bergerhoff (Grünen). Möglich sei das vor allem durch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Diese lagen 2023 bei über drei Milliarden Euro - eine halbe Milliarde mehr als erwartet. Zwar hat Frankfurt auch mehr ausgegeben als geplant, unter dem Strich bleibt aber ein deutliches Plus, das in die Rücklagen der Stadt fließen soll.