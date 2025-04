Stadtverordnete in Nidda stimmen für neue Therme in Bad Salzhausen

In Nidda-Bad Salzhausen soll eine neue Therme entstehen. Die Mehrheit der Stadtverordneten der Wetterau-Stadt stimmten für Sanierung und Ausbau der maroden alten Therme. Der Plan sieht weit mehr als nur Möglichkeiten zum Schwimmen vor.

Veröffentlicht am 30.04.25 um 13:19 Uhr

So soll die neue Therme in Bad Salzhausen aussehen.

Für den Neubau der Therme im Stadtteil Bad Salzhausen stimmten am Dienstagabend 22 Stadtverordnete, 13 lehnten ihn ab. Die baufällige alte Justus-von-Liebig-Therme war Ende 2022 geschlossen worden.

Fertigstellung zur Landesgartenschau 2027 geplant

Jetzt können die Verträge mit dem Investor, der Stuttgarter Unternehmensgruppe Interspa, unterschrieben werden. Das Ziel: Zur Landesgartenschau 2027 in der Region Oberhessen soll die neue Therme fertig sein.

Bürgermeister Thorsten Eberhard (CDU) äußerte sich optimistisch über den Zeitplan. Eine Herausforderung sei das Genehmigungsverfahren, da auch Denkmalschutz eine Rolle spiele, sagte er am Mittwoch dem hr.

Größerer Sauna-Bereich, Fitness-Angebote und Hotel

Vorgesehen ist, die alten Becken der Liebig-Therme zu sanieren und auszubauen: Der Sauna-Bereich soll größer werden und Fitness-Angebote hinzukommen. Zudem soll ein Hotel nebenan gebaut werden.

Das werde der Attraktivität und dem Tourismus in der gesamten Region Oberhessen einen neuen Impuls geben, sagte Eberhard.

Investitionen von 36 Millionen Euro

Die Stadt Nidda will etwa 18 Millionen Euro in das Projekt investieren, verteilt auf 30 Jahre. Interspa beabsichtigt, sich in etwa mit der gleichen Summe zu beteiligen. Der Investor hofft auf bis zu 200.000 Besucher pro Jahr.

Zunächst hatte die Stadt den maroden Thermen-Komplex durch ein Gesundheitszentrum ersetzen wollen, diesen Plan aber im Sommer vergangenen Jahres verworfen, einen Investor für den Neubau gesucht und schließlich gefunden.