Stadt Kassel kauft Wintershall-Gebäude

Die Kasseler Stadtverordneten haben am Montag beschlossen, das ehemalige Gebäude von Wintershall Dea zu kaufen.

Nach Angaben der Stadt soll dort ein neuer Standort für die Verwaltung entstehen, Bereiche wie Stadtplanung, Bauaufsicht und weitere Abteilungen sollen dort unterkommen. Wintershall mit Sitz in Kassel war der größte Produzent von Rohöl und Erdgas in Deutschland. Die BASF-Tochter Wintershall Dea war im September 2024 an einen britischen Konzern verkauft worden. Von ursprünglich 500 Mitarbeitern in Kassel waren nur 28 geblieben.