Terroranschlag Landtag gedenkt Opfern in Oslo

Sozialminister Klose (Grüne) hat am Donnerstag im Landtag an die Opfer des Terroranschlags in Oslo erinnert.

"Diese Tat ist menschenverachtend", sagte er. Ein Angreifer hatte Ende Juni in einer Schwulen-Bar und an anderen Orten Schüsse abgefeuert und damit zwei Menschen getötet.