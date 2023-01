Ministerpräsident Rhein (CDU) hat am Freitag gefordert, der Ukraine Kampfpanzer des Typs Leopard 2 zu liefern.

"Wir müssen der Ukraine mit allem helfen, was das geschundene Land zu seiner Selbstverteidigung braucht", sagte Rhein. Bundeskanzler Scholz (SPD) solle die Führung übernehmen und die Kampfpanzerlieferung in Europa koordinieren. Polen hatte zuvor angekündigt, Leopard- 2-Panzer aus seinen Beständen an die Ukraine liefern zu wollen. Die Panzer wurden jedoch in Deutschland entwickelt und eine Weitergabe an Dritte muss in der Regel genehmigt werden.