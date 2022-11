Innenminister Beuth (CDU) hat im Zusammenhang mit dem Ukraine- Krieg vor gezielten Desinformationskampagnen pro-russischer Akteure gewarnt.

Nicht nur in Russland grassierten gezielte Falschmeldungen, sondern auch in deutschsprachigen Internet-Portalen, so Beuth vor dem traditionellen Herbstgespräch des Landesamtes für Verfassungsschutz am Dienstagabend.