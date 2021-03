Wahlgewinner, Beteiligung, Sitzverteilung: Hier finden Sie ab 18 Uhr alle Ergebnisse der hessischen Kommunalwahlen am 14. März 2021 für Hessen.

Bei der hessischen Kommunalwahl am 14. März 2021 werden die kommunalen Vertretungen in Hessen neu gewählt. Das sind Gemeindevertretungen oder Stadtverordnetenversammlungen (Gemeindewahlen) sowie Landkreistage (Kreiswahlen).

Für die Kommunalwahl gibt es anders als bei Landtagswahlen keine Hochrechnung um 18 Uhr. Stattdessen melden die einzelnen Kommunen im Laufe des Abends nach und nach Trendergebnisse an das Statistische Landesamt, die hessenschau.de hier auf dieser Seite in Echtzeit für alle Städte, Gemeinden und Kreise aufbereitet.

In das Trendergebnis fließen nur die Stimmzettel ein, auf denen weder kumuliert noch panaschiert wurde. Das Trendergebnis für ganz Hessen wird erst spät in der Nacht erwartet. Ab Montag folgen die ersten vorläufigen Ergebnisse. Das Endergebnis wird etwa in zwei Wochen erwartet.

Alles Wichtige zum Wahltag in Hessen erfahren Sie außerdem im hr-Hörfunk und im hr-fernsehen, das ab 18 Uhr in mehreren Sondersendungen berichtet.