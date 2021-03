20 Parteien und 585 Wählergruppen zugelassen

Zu den Kreis- und Gemeindewahlen treten insgesamt 20 Parteien und 585 Wählergruppen an. Laut statistischem Landesamt sind das drei Parteien und 34 Wählergruppen mehr als bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren. Damit sei die "Parteienlandschaft zur diesjährigen Kommunalwahl am 14. März noch vielfältiger", heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Demnach haben CDU, SPD, Grüne, AfD und FDP in allen 21 Landkreisen Listen aufgestellt. Die Linke tritt in 18 Kreisen als Partei sowie in Groß-Gerau, Gießen und Fulda als Wählergemeinschaft an. Die Freien Wähler bewerben sich für 13 Kreistag, die Partei für elf Kreistage, die Piraten für vier. Die NPD kandidiert in der Wetterau und im Lahn-Dill-Kreis, die Republikaner im Main-Kinzig-Kreis und die DKP in Darmstadt-Dieburg. Neu in der Parteienlandschaft der Kreistage sind das Bündnis C, die Basis und Volt.

Zur Wahl der Gemeindevertreter und Stadtverordneten tritt die SPD in 411 der 422 Kommunen an, die CDU in 403. Die Grünen bewerben sich dagegen nur in 255 Kommunen, die FDP in 208. Die AfD kandidiert für 55 Gemeinde- und Stadtparlamente, die Linke für 52. Wählergemeinschaften bewerben sich in insgesamt 370 Gemeinden um Stimmen.