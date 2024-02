In sechs hessischen Gemeinden haben die Menschen ihre Bürgermeister gewählt.

In sechs hessischen Gemeinden haben die Menschen ihre Bürgermeister gewählt. Bild © picture-alliance/dpa

Sechs Bürgermeisterwahlen am Sonntag in Hessen

In gleich sechs Gemeinden waren die Bürger aufgerufen, am Sonntag ihr Kreuz zu setzen. In einer Kommune kam es zur Stichwahl. Die Ergebnisse im Überblick.

Die Wahlberechtigten sechs hessischer Gemeinden konnten am Sonntag ihre Stimmen vergeben, um einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin zu wählen - oder den alten oder die alte zu behalten. In einer Gemeinde gab es eine Stichwahl.

Die Wahlen in der Übersicht:



In Erbach (Odenwald) standen gleich zwei Kandidaten zur Wahl: Amtsinhaber Peter Traub und Konkurrent Eric Engels (beide unabhängig). Die Bürgerinnen und Bürger entschieden sich knapp für Traub. Er erhielt 52,5 Prozent der Stimmen, Engels kam auf 47,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,4 Prozent.

Engels war bis Mitte 2023 insgesamt zwölf Jahre Bürgermeister von Fränkisch-Crumbach (Odenwald). Traub hingegen ist seit 2018 Bürgermeister von Erbach und tritt damit nun seine zweite Amtszeit an.

Auch in einer anderen Gemeinde im Odenwaldkreis konnten die Menschen am Sonntag ihre Stimme abgeben. In Oberzent konnte Amtsinhaber Christian Kehrer (unabhängig) die Wahlberechtigten überzeugen. 75,0 Prozent stimmten für seine Wiederwahl, 25,0 Prozent dagegen. Kehrer war als einziger Kandidat angetreten. 44,9 Prozent der Wahlberechtigten entschieden über seine Zukunft als Bürgermeister.

Amtswechsel in Flieden, Beständigkeit in Rimbach

In Flieden (Fulda) gibt es künftig einen neuen Bürgermeister. Die Bürgerinnen und Bürger konnten zwischen zwei Männern und einer Frau entscheiden: Christopher Gärtner von der CDU, Nicole Hess von der AfD und Sebastian Künemund von der Partei.

Die Nase vorne hatte letztendlich CDU-Kandidat Gärtner mit 76,6 Prozent der Stimmen. Hess kam auf 17,8 Prozent, Künemund auf 5,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 63,2 Prozent. Amtsinhaber Christian Henkel (CDU) hatte im vergangenen Jahr verkündet, dass er nicht noch einmal antreten werde.

Der alte Bürgermeister von Rimbach (Bergstraße) bleibt weiter im Amt. Holger Schmitt (unabhängig) bekam von 82,0 Prozent der Wähler Zustimmung, 18,0 Prozent entschieden sich gegen seine Wiederwahl. Schmitt ist seit 2012 im Amt und trat als einziger Kandidat an. 39,6 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab.

Stichwahl nach knappem Verfehlen in Weinbach

Einen Wechsel im Bürgermeisteramt gibt es in Schöneck (Main-Kinzig). Die bisherige Bürgermeisterin Conny Rück (SPD) stellte sich nicht erneut zur Wahl. Stattdessen gab es drei andere Kandidaten. Durchsetzen konnte sich dabei CDU-Frau Carina Wacker mit 52,5 Prozent der Stimmen. Danach folgten Walter Rauch (SPD) mit 29,3 Prozent der Stimmen und Wolfgang Seifried (Grüne) mit 18,2 Prozent. 54,4 Prozent der Wahlberechtigten nutzten ihr Stimmrecht.

In Weinbach (Limburg-Weilburg) ging es zur Stichwahl. Die Entscheidung fiel zwischen den beiden unabhängigen Kandidaten Christian Harms und Thierry Fimmel. Das Rennen machte Harms mit 54,8 Prozent der Stimmen, Fimmel erhielt 45,2 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 49,2 Prozent.

Im ersten Wahlgang Anfang Februar standen noch vier Kandidaten zur Verfügung. Dort lag Harms deutlich vorne, verfehlte mit 49,1 Prozent der Stimmen aber ganz knapp die absolute Mehrheit.

