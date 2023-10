Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden bietet einen neuen Online-Service für das An- oder Ummelden des Wohnsitzes an.

Damit werde diese wichtige Formalität bequemer und effizienter, sagte Ordnungsdezernentin Koohestanian (Volt) am Donnerstag. Das besondere an dem neuen Angebot sei, dass die Nutzer sich per Videoanruf identifizieren könnten. Dies sei bundesweit bislang einmalig.