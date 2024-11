Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen hat den Entwurf des Landeshaushalts 2025 teils positiv bewertet und zugleich mehr Geld für Soziales angemahnt.

"Insgesamt scheint die Landesregierung erkannt zu haben, dass Investitionen in soziale Strukturen wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind. Wir erkennen den Versuch, vielfältige gesellschaftliche Bedarfe im Haushaltsplan 2025 abzudecken", urteilte Liga-Vorstandschef Michael Schmidt am Mittwoch. "Gleichwohl hätten wir uns gewünscht, dass gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, Klima- und demografischem Wandel weitere wichtige Investitionen getätigt werden", ergänzte er.