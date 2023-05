Vechta war eine Nummer zu groß: Die Gießen 46ers sind in den Playoffs ausgeschieden und verpassen damit den direkten Wiederaufstieg in die BBL.

Die Gießen 46ers sind am Freitagabend im Playoff-Halbfinale der 2. Basketball-Bundesliga ausgeschieden. Die Mittelhessen unterlagen in heimischer Halle deutlich mit 87:112 gegen Vechta und verloren die Halbfinal-Serie dadurch mit 1:3.

Obwohl Vechta der große Favorit war, hatten sich die Gießener vorab durchaus Chancen ausgerechnet. Der zwischenzeitliche Ausgleich in der "Best of five"- Serie machte zusätzlich Hoffnung. Am Ende platzte allerdings der Traum vom direkten Wiederaufstieg in die Basketball-Bundesliga.