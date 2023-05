Die Gießen 46ers haben Spiel Nummer drei in der Halbfinal-Serie gegen Vechta deutlich verloren.

Die Partie am Mittwoch endete 66:88. Die Mittelhessen liegen damit in der Serie mit 1:2 zurück. Spiel Nummer vier findet am Freitag in Gießen statt, siegt Vechta auch dort, ist die Serie vorbei.