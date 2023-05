Die Skyliners Frankfurt sind sportlich aus der Basketball-Bundesliga abgestiegen. Den Hessen reichte dabei auch ein Überraschungssieg am Sonntag nicht mehr.

Das Wunder am letzten Spieltag ist ausgeblieben. Die Skyliners Frankfurt beenden die Saison 2022/23 in der Basketball-Bundesliga auf dem Abstiegsrang 17. Zwar gewannen die Hessen ihr Abschlussspiel bei Göttingen mit 88:82, weil aber gleichzeitig der MBC gegen Crailsheim siegte, war das am Ende egal.

Dabei präsentieren sich die Skyliners beim Playoff-Team aus Göttingen stark. Hätte das Team von Trainer Klaus Perwas in dieser Saison konstant so gespielt, der Abstieg wäre wohl zu verhindern gewesen. Angeführt von Jordan Theodore (20 Punkte) kämpften die Frankfurter bis zum Schluss, konnten den Abstieg aber nicht mehr verhindern.

Einzig eine Wildcard könnte die Hessen nun noch retten, dafür müsste aber einer der beiden Zweitliga-Aufsteiger auf seinen Platz in der höchsten Spielklasse verzichten. Die Chancen darauf sind sehr gering.