Erneute Enttäuschung für die Basketballer der Skyliners Frankfurt: Im Bundesliga-Spiel in Hamburg kassieren die Hessen eine heftige Abreibung.

Veröffentlicht am 30.11.24 um 21:49 Uhr

Die Bundesliga-Basketballer der Skyliners Frankfurt haben am zehnten Spieltag eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Im Kellerduell bei den Towers Hamburg verloren die Hessen am Samstagabend deutlich wie verdient mit 78:91(41:47). In der Tabelle bleiben die Skyliners damit Vorletzter.

In der Hansestadt liefen die Frankfurter von Anfang an einem Rückstand hinterher. Immer wieder agierte das Team von Trainer Denis Wucherer zu umständlich, hatte eine schlechte Trefferquote bei den Würfen. Hamburg sicherte sich das erste Viertel mit elf Zählern Vorsprung, ehe die Gäste im zweiten Abschnitt immerhin etwas besser ins Spiel kamen.

Wer nun glaubte, die Frankfurter Aufholjagd könne endgültig starten, der sollte sich gehörig täuschen. Im dritten Viertel zogen die Hausherren wieder davon. Erfolgreichster Punktesammler bei den Skyliners war David Muenkat (18), nicht mehr als eine Randnotiz an diesem enttäuschenden Abend aus hessischer Sicht.