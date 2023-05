Die Skyliners Frankfurt stehen vor den entscheidenden letzten beiden Saisonspielen.

"Wichtig ist, dass wir in dem Wissen spielen, dass wir noch eine Chance haben, den Klassenverbleib zu schaffen", so Trainer Perwas vor dem Spiel am Freitag (20.30 Uhr) beim direkten Konkurrenten aus Crailsheim.

Die Gastgeber würden sich mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern. Frankfurt dagegen wäre bei einer Pleite abgestiegen, sollte gleichzeitig der Mitteldeutsche BC gegen Oldenburg gewinnen. Gut möglich, dass die Entscheidung erst am Sonntag fällt – Frankfurt ist von den Ergebnissen anderer abhängig.