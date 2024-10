30-Punkte-Parsons führt Skyliners zum Sieg in Vechta

Die Skyliners Frankfurt haben den zweiten Bundesliga-Sieg der Saison gefeiert. Bei Rasta Vechta konnte sich der Aufsteiger einmal mehr auf den bärenstarken Malik Parsons verlassen.

Veröffentlicht am 19.10.24 um 20:21 Uhr

Die Skyliners Frankfurt bleiben auswärts in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Nach dem Sieg zum Saisonauftakt in Göttingen behielten die Hessen am Samstag auch bei Rasta Vechta mit 80:74 (42:35) die Oberhand. Erfolgsgarant war einmal mehr Aufbauspieler Malik Parsons, der mit 30 Punkten Top-Scorer der Partie war.

Flügelspieler David Muenkat steuerte nicht nur zwölf Punkte zum Sieg bei, sondern sammelte auch zehn Rebounds zum Double-Double. In der Tabelle distanzieren die Skyliners Vechta und kratzen mit zwei Siegen und zwei Niederlagen zumindest vorerst an den Play-In-Plätzen.