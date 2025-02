Guard Marcus Domask schon in Frankfurt

Die Skyliners Frankfurt stehen kurz vor der Verpflichtung von Marcus Domask. Der US-Amerikaner ist bereits in Deutschland. Besteht er die medizinische Untersuchung, könnte er schon beim Abstiegsgipfel gegen Göttingen zum Kader gehören.

Veröffentlicht am 07.02.25 um 10:23 Uhr

Vier Mal dürfen Teams aus der Basketball-Bundesliga im Laufe einer Saison personell noch nachlegen. Die Skyliners Frankfurt haben nach Aufbauspieler Jordan Theodore und Flügelspieler Patrick Heckmann nun Neuzugang Nummer drei an der Angel. Marcus Domask ist ein großer, flexibler Guard - und bereits in Frankfurt.

Der 24-Jährige, der auch als Small Forward spielen kann, soll im Eilverfahren in den Kader integriert werden. Der hr-sport weiß: Am heutigen Freitag steht der Medizincheck an, im Anschluss könnten die Verträge unterzeichnet werden.