Skyliners-Spieler Booker Coplin ist mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Der Grund: eine positive A-Probe beim Dopingtest. Der Spieler bestreitet die Vorwürfe, jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hat Booker Coplin vom Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt, nachdem der Spieler bei einer Urinprobe positiv auf Testosteron getestet wurde. Das ergab die sogenannte A-Probe, das Ergebnis der B-Probe liegt noch nicht vor. Wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft.

Coplin selbst, der wegen der verhängten Sperre beim Auswärtsspiel am Nachmittag (15 Uhr) in Bonn fehlen wird, kann sich Vorwürfe nur so erklären: "Ich nehme seit meiner Kindheit ein für mich medizinisch notwendiges Medikament, auf das ich den positiven Test zurückführe", wird der Shooting Guard in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. "Ich habe niemals wissentlich gedopt oder mir einen unlauteren Vorteil verschafft."

Skyliners-Geschäftsführer sagt Behörden Unterstützung zu

Skyliners-Geschäftsführer Thomas Sulzer zeigte sich aufgrund der Anschuldigungen gegenüber seinem Spieler am Sonntag geschockt. "Wir sagen allen beteiligten Behörden unsere volle Unterstützung zu und werden uns aktiv daran beteiligen, die Hintergründe dieses Vorfalls schnellstmöglich und vollumfänglich aufzuklären", erklärte Sulzer.

Sein Team kämpft in der Basketball-Bundesliga um den Klassenerhalt und steht aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bestätigt sich der Doping-Verdacht durch eine positive B-Probe, ist mit einer langen Sperre zu rechnen, was für die Hessen eine Schwächung darstellen würde.