Sie schienen schon auf der Siegerstraße und nehmen am Ende doch nichts Zählbares mit: Die Löwen Frankfurt verlieren in der DEL knapp bei der Düsseldorfer EG.

Große Enttäuschung: Die Löwen Frankfurt haben am Freitagabend in der DEL mit 3:4 (2:0, 0:2, 1:2) beim Tabellenletzten in Düsseldorf verloren. Anfangs schien die Partie aus Sicht der Hessen in die richtige Richtung zu laufen, ab dem zweiten Drittel aber erkämpften sich die Gastgeber den durchaus überraschenden Erfolg.

Nach einer anfänglichen Druckphase der Düsseldorfer, arbeiteten sich die Löwen rein ins Spiel und nutzten ihre Chancen eiskalt. Cedric Schiemenz (9.) und Linus Fröberg (20.) trafen noch vor der ersten Verschnaufspause. Die Zeichen standen auf Auswärtssieg, ein Trugschluss. Denn Düsseldorf ließ sich vom Rückstand nicht beeindrucken und kam noch im zweiten Drittel zum Ausgleich.

Im Schlussabschnitt verzockte sich Löwen-Keeper Jussi Olkinuora dann hinter dem eigenen Tor, die Hausherren hatten freie Bahn und gingen recht simpel in Führung. Diesmal aber kamen die Frankfurter wieder zurück ins Spiel. Fröberg nutzte eine Überzahlsituation zum 3:3 (51.). Es ging nun hin und her - mit dem besseren Ende für das Schlusslicht. DEG-Kapitän Philip Gogulla traf zum Endstand (55.).

Kassel und Bad Nauheim mit Siegen

In der zweiten Liga haben die Kassel Huskies am Freitagabend derweil einen 3:2 (2:1, 0:0, 0:1)-Heimsieg nach Penaltyschießen geholt. Die Nordhessen setzten sich vor 4.200 Fans gegen die Eisbären Regensburg durch. Tristan Keck und Louis Brune trafen in der regulären Spielzeit für Kassel, Alec Ahlroth verwandelte den entscheidenden Penalty.

Zeitgleich kam der EC Bad Nauheim im Kampf gegen den Abstieg zu einem 4:3 (1:2, 2:0, 0:1)-Erfolg nach Verlängerung gegen die Lausitzer Füchse. Taylor Vause, Julian Lautenschlager und Parker Bowles schossen in eigener Halle vor 2.400 Zuschauern eine Führung heraus, die die Gäste zwölf Sekunden vor Schluss doch noch ausglichen. In der Verlängerung traf Tim Coffman dann aber zum Sieg der Hessen.