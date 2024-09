DEL Löwen Frankfurt verlieren Spiel und Torwart

Trotz einer guten Leistungen gegen München verlieren die Löwen Frankfurt ihr Heimspiel gegen München. Zudem verletzt sich Torwart Cody Brenner, ein 20-Jähriger rückt in den Kasten.

Spannung pur bis zum Schluss: Die Eishockeyprofis der Löwen Frankfurt haben trotz guter Leistung ihr Heimspiel gegen den EHC München am Sonntag mit 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) verloren. Vor 5897 Zuschauern kamen die Löwen nach einem 0:2-Rückstand im zweiten Drittel zwar zurück, Daniel Pfaffengut (27.) per Distanzschuss und Dominik Bokk (38.) glichen das Ergebnis aus. Vier Minuten vor dem Ende des Schlussabschnitts aber erzielten die Gäste den Siegtreffer.

Zwischenzeitlich hatte sich auch noch Löwen-Torwart Cody Brenner verletzt (Verdacht auf Gehirnerschütterung), für ihn rückte Rodion Schumacher in den Kasten. Der erst 20-Jährige ist eigentlich nur die Nummer drei im Keeper-Ranking der Hessen, doch mit Jussi Olkinuora fehlt bekanntlich die Stammbesetzung unter der Latte verletzt für einige Wochen. Schumacher erleidigte seinen Job bravourös, am die Niederlage bringenden Gegentor war er schuldlos. Bis in die Schlusssekunden hinein glaubten die Frankfurter noch an den Ausgleich, ein letzter Schuss von Pfaffengut aber wurde geblockt. Am Freitag hatten die Frankfurter noch beim Saisonauftakt mit 3:2 gegen Nürnberg gewonnen.